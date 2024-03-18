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Российский триколор украсил резиденцию президента Республики Сербской

Российский триколор украсил резиденцию президента Республики Сербской

Резиденцию президента Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) - Палата Республики - подсветили в понедельник вечером в цвета российского флага в честь победы Владимира Путина на президентских выборах.

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