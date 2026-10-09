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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Некрасов о «Спартаке»: «Никакого бана на российских тренеров нет. Из последних 11 сезонов РПЛ десять выиграли тренеры-россияне»

Гендиректор « Спартака » Сергей Некрасов заявил, что в московском клубе нет запрета на приглашение российских тренеров.

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