«Ее мать строго говорила: "Ой, не надо. От мужчин одни проблемы. Пусть живет для себя, карьеру делает"».
В одиночестве 40-летних женщин виноваты их мамы, которые не внушили семейные ценности?
Комментарии
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НК
Наталья Климова
Плохо замужем, очень плохо. Виноватых искать не хочется, да и какая разница ? Вот к примеру жалобы на то, что муж обьедает всю семью. Что ни приготовь - будет пусто, даже детям не оставит. А посчитать - так он не только свою зарплату съест, а еще на женскую залезет и на детские пособия. И что - терпеть? Или постоянно ругает - жена всегда виновна. Двойка у ребенка - виновна. Заболел - виновна. Жить и слушать сколько - три года, 10 лет ? А зачем ? Это семейные ценности, их беречь ради чего ? Вот и я задавала себе этот вопрос - для чего быть замужем. Так и не знаю до сих пор - кому это нужно и для чего.
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16 час.
Надежда Кувыкина
Хрень, дорогие товарищи. В наше время создавали семьи по любви в большинстве случаев. И мамы были не указ. Все началось.. Наверное ближе к 2000г, когда блогеры активно начали внушать... Карьера.. Обуза... Фигура...))) и конечно, мужик должен....)))
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13 час.
Надежда Кувыкина
Сама ни о чем, поэтому и... Все плохо)))
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13 час.
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