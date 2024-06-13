В одиночестве 40-летних женщин виноваты их мамы, которые не внушили семейные ценности?

НК

Наталья Климова

Плохо замужем, очень плохо. Виноватых искать не хочется, да и какая разница ? Вот к примеру жалобы на то, что муж обьедает всю семью. Что ни приготовь - будет пусто, даже детям не оставит. А посчитать - так он не только свою зарплату съест, а еще на женскую залезет и на детские пособия. И что - терпеть? Или постоянно ругает - жена всегда виновна. Двойка у ребенка - виновна. Заболел - виновна. Жить и слушать сколько - три года, 10 лет ? А зачем ? Это семейные ценности, их беречь ради чего ? Вот и я задавала себе этот вопрос - для чего быть замужем. Так и не знаю до сих пор - кому это нужно и для чего.