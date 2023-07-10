Надежда Сасс: Почему россияне опасаются вступления Украины в НАТО?

На сайте издания «GOLOS.EU» опубликована новая запись журналиста и телеведущей Надежды Сасс: Почему россияне опасаются вступления Украины в НАТО? Логика этой аргументации настолько проста и очевидна, что столь поразительно, как многие на Западе этого не понимают или делают вид, что не понимают… Профессор международных отношений Гарвардского университета Стивен Уолт: «Если вы встревожены появлением китайской базы на Кубе, тогда вы, возможно, начнете понимать, почему россияне из разных политических кругов рассматривают вступление Украины в НАТО как угрозу.