Страшно до смерти: чем опасны хоррор-квесты для сердца и нервной системы

Замкнутое пространство, наручники, кромешная темнота и тикающий таймер. Для одних квесты — способ испытать себя и получить дозу адреналина, для других — развлечение, которое может закончиться настоящей трагедией.
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