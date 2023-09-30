Business FM
MainЛЕНТАФИНАНСЫПОЛИТИКАОБЩЕСТВОПРАВОАВТОНЕДВИЖИМОСТЬ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Business FM

65 848 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Пятнистый
    я про тоже. Из КГБ(ФСБ) никто не уходит навсегда, кроме мертвых...Суд не смягчил пр...
  • Alex Nемо
    Учитывая что секретчики-первоотдельщики в большинстве своём если не штатные, то, как минимум, внештатные сотрудники в...Суд не смягчил пр...
  • Александр Пятнистый
    А и видеть не надо. Первоотдельщики просто забили на свои обязанностиСуд не смягчил пр...

Мурманская и Амурская области стали лидерами по росту привлекательности для туристов в 2023 году

Мурманская и Амурская области стали лидерами по росту привлекательности для туристов в 2023 году

В сравнении с сезоном 2022 года приток туристов в эти регионы составил 39% и 17% соответственно. Больше всего по России путешествуют москвичи, петербуржцы и жители Самарской областиМурманская и Амурская области лидируют по приросту числа туристов в этому году.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх