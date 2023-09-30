Мурманская и Амурская области стали лидерами по росту привлекательности для туристов в 2023 году

В сравнении с сезоном 2022 года приток туристов в эти регионы составил 39% и 17% соответственно. Больше всего по России путешествуют москвичи, петербуржцы и жители Самарской областиМурманская и Амурская области лидируют по приросту числа туристов в этому году.
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