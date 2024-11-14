В НАТО признали проигрышное положение Киева

Он признал, что Украина проигрывает на поле боя, передает ТАСС. «Сейчас, на протяжении всей зимы и при необходимости в долгосрочной перспективе нам надо убедиться, что военная помощь продолжит поступать на Украину и мы сможем вывести ее из положения, в котором она теряет территории, в положение для стабилизации фронта и затем возвращения территорий», - заявил военный чиновник.