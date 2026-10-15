Зеленский ответил на вопрос о Ле Пен шуткой про гражданство.Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский пошутил, комментируя позицию кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен, которая намерена прекратить поддержку Украины в случае победы на выборах 2027 года.
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