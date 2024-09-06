Русские в видеоролике канадского политика испугали других политиков Канады

Приобретенный в банке видеофрагментов ролик с русскими, использованный для рекламного видеоролика лидера Новой демократической партии (NDP) Канады Джагсмита Сингха стал поводом для нападок на него со стороны других политиков, 6 сентября передает CTV News.
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