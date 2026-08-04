Соломатина поддерживает проект приказа Минздрава, который упрощает усыновление детей

Зампред Комитета ГД по охране здоровья Татьяна Соломатина («Единая Россия») поддерживает проект приказа Минздрава, который упрощает медицинское освидетельствование усыновителя ребенка путем внесения результатов в медицинскую электронную систему с последующим оформлением заключения в электронном виде.
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