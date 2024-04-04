Поставщик структурированных криптоактивов, ARP Digital получила лицензию категории 3 от ЦБ Бахрейна

По данным CoinDesk, компания ARP Digital получила лицензию 3-й категории от Центрального банка Бахрейна, что делает ее единственным поставщиком внебиржевых (OTC) услуг в стране, специализирующимся на продуктах, структурированных цифровых активов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии