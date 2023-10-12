Переговоры между голливудскими студиями и бастующими актерами зашли в тупик

Переговоры между голливудскими студиями и представителями профсоюза актеров SAG-AFTRA были приостановлены после того, как профсоюз представил свое последнее предложение, передает Reuters со ссылкой на сообщение Альянса продюсеров кино и телевидения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)