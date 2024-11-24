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Закон и Порядок

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  • Владимир Соловьев
    ПОЭТОМУ ВСЕ ПРЕЗИДЕНТЫ УКРАИНЫ И ЮЩЕНКО В ТОМ ЧИСЛЕ, РАЗГРАБИЛИ УКРАИНУ ДО ОСНОВАНИЯ И УКРАИНУ ПРОДАЛИ ВМЕСТЕ С НАРОД...Ющенко: В СССР Ро...
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В МИД РФ заявили, что «русофобская гниль сосредоточена в складках скукоженной Британской империи»

В МИД РФ заявили, что «русофобская гниль сосредоточена в складках скукоженной Британской империи»

Фраза принадлежит официальному представителю Министерства иностранных дел Российской Федерации Марии Захаровой, которая отметила ключевую роль Лондона в антироссийской гибридной войне.

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