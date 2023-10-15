Вайкуле начала «поливать» коллег: досталось Аллегровой и Пугачевой

Советская и латвийская певица Лайма Вайкуле, которая последнее время засветилась в невероятном количестве интервью, не стесняясь высказывать на абсолютно любые темы, но всегда в жесткой антироссийской позиции, в этот раз обсуждала эстрадные прозвища, амплуа или титулы своих коллег, напомнив о том, что саму ее часто называли «Снежной Королевой».