Брат Авиньонского монстра во Франции заявил о его лжи

Во Франции брат Авиньонского монстра разоблачил его ложь.Брат Авиньонского маньяка заявил о том, что тот лгал о своем якобы тяжелом детстве – об этом сообщает Paris Match, 71-летний Доминик Пелико на протяжении 10 лет подмешивал своей жене в напитки наркотики, а потом насиловал ее, спящую.