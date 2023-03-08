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Черчесов о Дзюбе: «Классный форвард, который заслуженно продолжает писать уникальную историю в чемпионате России»

Станислав Черчесов назвал Артема Дзюбу классным форвардом, пишущим уникальную историю.  – Вы по мере возможностей следите за событиями в российском футболе.

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