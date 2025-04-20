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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Миннесота» установила клубный рекорд, реализовав 21 трехочковый в первом матче с «Лейкерс»

В первом матче команда Криса Финча установила клубное достижение для плей-офф – «Миннесота» реализовала 21 трехочковый из 42 (50%).

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