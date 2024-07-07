НАТО бьёт тревогу из-за Байдена

Politico: союзники США по НАТО выражают опасения из-за Байдена Союзники США по НАТО опасаются, что Байден не сможет победить Трампа на выборах, некоторые высказываются за его выход из гонки, пишет Politico.
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