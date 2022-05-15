Врачи связали повышение сахара в крови с ростом риска сердечного приступа почти вдвое

Молодые люди с преддиабетом чаще оказываются в больнице с сердечным приступом, чем их сверстники с нормальным уровнем сахара в крови, выяснила международная группа исследователей во главе с врачами из Католического медицинского центра милосердия.
Молодые люди с преддиабетом чаще оказываются в больнице с сердечным приступом, чем их сверстники с нормальным уровнем сахара в крови, выяснила международная группа исследователей во главе с врачами из Католического медицинского центра милосердия.
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