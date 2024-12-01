Врач Федулов: не ешьте на ночь картошку, бананы и груши

На ночь не следует есть овощи: газообразующие (бобовые), так как они вызывают вздутие и боли в желудке, а также овощи, богатые крахмалом (картофель, батат, кукуруза), так как они повышают уровень глюкозы и способствуют набору веса.
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