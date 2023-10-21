Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

9 862 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ольга Ушакова
    Крысы сбежали, хотя корабль и не тонул!!!! Пусть лижут жопу своим кумирам -маразматикам!!!!«Папа, мне надоел...
  • Леонид Руси
    Деньги кончились... Продадут собственность и недвижимость... и опять свялят на педерастический запад чтобы снова нас ...Пугачева и Галкин...
  • Mikhail Stepanov
    Идиот! Что может построить страна-банкрот с триллионым государственным долгом?!Байден заявил о г...

Лошара или ограбление по европейски

Лошара или ограбление по европейски

Миша думал, что он самый умный и прятал наворованное в России за рубежом, за английским рубежом.  Он ничего не делал, чтобы в России было надёжное и безопасное государство, даже наоборот, он выделил Укрорейху 150 миллионов долларов на войну с Россией.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх