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Возможно, грядёт большая война на Ближнем Востоке; тяжёлая ракета Ангара стартовала с космодрома Восточный

Возможно, грядёт большая война на Ближнем Востоке; тяжёлая ракета Ангара стартовала с космодрома Восточный

На минувшей неделе ВС РФ продвинулись вперёд сразу на нескольких направлениях. Главком ВСУ Сырский заявил, что его беспокоит состояние дел на четырёх участках фронта: Северском, Бахмутском, Авдеевском и в районе Новомихайловки.

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