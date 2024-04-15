Возможно, грядёт большая война на Ближнем Востоке; тяжёлая ракета Ангара стартовала с космодрома Восточный

На минувшей неделе ВС РФ продвинулись вперёд сразу на нескольких направлениях. Главком ВСУ Сырский заявил, что его беспокоит состояние дел на четырёх участках фронта: Северском, Бахмутском, Авдеевском и в районе Новомихайловки.