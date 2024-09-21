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Мареска о трансферах: «У «Челси» очень хорошая команда, но «Сити» и «Арсенал» впереди всех. Нам нужны точечные приобретения»

– Думаю, что мы – очень хорошая команда, но есть «Манчестер Сити» и «Арсенал» – эти клубы впереди нас, несомненно.

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