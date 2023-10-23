Орбакайте лишилась работы в России

Заслуженная артистка России Кристина Орбакайте демонстративно не комментирует политические события. В отличии от своей матери Аллы Пугачевой, певица предпочитает хранить молчание, что, впрочем, не спасает ее от критики.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии