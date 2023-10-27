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Виноваты родители: новая причина, по которой пысанок Намина жестко расправился с бабушкой и братом

Виноваты родители: новая причина, по которой пысанок Намина жестко расправился с бабушкой и братом

18.06.12. Вручение премии «Серебряная калоша» - 2012 в Театре Советской армии. На снимке: Стас НаминРоман, пасынок известного музыканта Стаса Намина, совершил ужасное преступление, убив своего брата и бабушку.

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