❗️ С 1 сентября Инспекция Гостехнадзора Крыма будет ликвидирована Полномочия ведомства передадут министерству сельского хозяйства республики.
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❗️ С 1 сентября Инспекция Гостехнадзора Крыма будет ликвидирована Полномочия ведомства передадут министерству сельского хозяйства республики.