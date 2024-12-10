Москалькова: нужно сделать все, чтобы помочь желающим вернуться в Россию

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила в беседе с РИА Новости о необходимости сделать все возможное для возвращения в Россию тех, кто считает себя соотечественником по культуре, историческим корням, взглядам, системе ценностей.
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