В Новосибирске задержали подозреваемого в убийстве 23-летней давности

НОВОСИБИРСК, 28 августа. /ТАСС/. Мужчина, 23 года скрывавшийся за границей после убийства водителя в Новосибирске, задержан после возвращения в Россию, сообщили в следственном управлении СК России по Новосибирской области.
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