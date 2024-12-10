Операция «Смешной Зеленский»: зачем на Западе разрушают имидж «воюющего лидера» Украины

МОСКВА, 10 декабря, ФедералПресс. Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что на Западе началась систематическая работа по превращению Владимира Зеленского из уважаемого лидера воюющей страны в политического юмориста, что может существенно повлиять на положение Украины на международной арене.