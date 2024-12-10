МОСКВА, 10 декабря, ФедералПресс. Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что на Западе началась систематическая работа по превращению Владимира Зеленского из уважаемого лидера воюющей страны в политического юмориста, что может существенно повлиять на положение Украины на международной арене.
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