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Апти Алаудинов рассказал о возвращении в строй раненных в Курской области солдат

Апти Алаудинов рассказал о возвращении в строй раненных в Курской области солдат

В строй возвращаются российские бойцы, раненные во время операции «Поток» в Курской области. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» и заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов, его цитирует РИА Новости.

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