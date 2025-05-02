Апти Алаудинов рассказал о возвращении в строй раненных в Курской области солдат

В строй возвращаются российские бойцы, раненные во время операции «Поток» в Курской области. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» и заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов, его цитирует РИА Новости.