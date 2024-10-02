Вэнс назвал угрозой демократии попытки демпартии ввести цензуру

Кандидат в вице-президенты США от республиканцев Джей Ди Вэнс заявил в ходе дебатов со своим соперником от демократов Тимом Уолзом, что настоящей "угрозой демократии" в США является не кандидат на пост главы Белого дома республиканец Дональд Трамп, а попытки ввести цензуру со стороны Демократической партии.