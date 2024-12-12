Могут убить: жизнь получившей от Путина письмо девочки под угрозой Евгения КомароваИман Небрас Али (12 лет), девочка из Сирии, которой Владимир Путин когда-то написал письмо, могла оказаться в серьезной опасности – ее могут убить за открытую поддержку России.
Могут убить: жизнь получившей от Путина письмо девочки под угрозой
Комментарии
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Вадерий Чикунов
Вот Владимиру Владимировичу бы задуматься , что нельзя быть лояльными ко всем негодяям во всех странах пресекать очень жестоко самыми серьёзными средствами . в конце концов попробовали же и получилось . Так почему же не применить в Англии , Франции и Германии показательно и для острастки , чтобы поняли наконец , что Россия не мальчик для битья и будет карать обидчиков .
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15 час.
ВЧ
Вадерий Чикунов
А дёрнется Америка и ей вдуть для усмерения .
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15 час.
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