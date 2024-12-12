Могут убить: жизнь получившей от Путина письмо девочки под угрозой

Вадерий Чикунов

Вот Владимиру Владимировичу бы задуматься , что нельзя быть лояльными ко всем негодяям во всех странах пресекать очень жестоко самыми серьёзными средствами . в конце концов попробовали же и получилось . Так почему же не применить в Англии , Франции и Германии показательно и для острастки , чтобы поняли наконец , что Россия не мальчик для битья и будет карать обидчиков .