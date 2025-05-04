Что такое синдром самозванца и кто от него чаще страдает

Даже если вы добились серьезных успехов в своей профессии, например, получили диплом с отличием, построили карьеру, выступаете на конференциях или ведете проекты, это вовсе не гарантирует, что вы чувствуете себя на своем месте.
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