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Совет по дому

193 подписчика

Можно есть даже на ужин! Нежнейший высокобелковый творожный торт: готовлю без грамма пшеничной муки и сахара

Можно есть даже на ужин! Нежнейший высокобелковый творожный торт: готовлю без грамма пшеничной муки и сахара

Если нужно приготовить нежный домашний десерт без муки и сахара, то рекомендую попробовать творожный торт.

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