В Петербурге подписали первый контракт на строительство Большого Смоленского моста

Компания должна будет построить развязку с мостом. Акционерное общество «Дороги и Мосты» заключило контракт с Дирекцией транспортного строительства Петербурга на работы по подготовке территории строительства и разработке рабочей документации для участка новой развязки с мостом в створе Большого Смоленского проспекта и улицы Коллонтай.