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Царьград

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Спасатели назвали причины отказаться от похода за грибами

Спасатели назвали причины отказаться от похода за грибами

Плохое самочувствие или неблагоприятный прогноз погоды — повод отказаться от похода за грибами. С таким предупреждением к любителям тихой охоты обратились спасатели.

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