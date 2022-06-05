В убийстве дочери подмосковного чиновника Евы Сибатулиной подозревают ее одноклассника Кирилла Юрчикова

В убийстве дочери заместителя министра по строительству Московской области Марата Сибатулина 17-летней Евы Сибатулиной подозревают ее одноклассника Кирилла Юрчикова.
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