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В убийстве дочери подмосковного чиновника Евы Сибатулиной подозревают ее одноклассника Кирилла Юрчикова

В убийстве дочери подмосковного чиновника Евы Сибатулиной подозревают ее одноклассника Кирилла Юрчикова

В убийстве дочери заместителя министра по строительству Московской области Марата Сибатулина 17-летней Евы Сибатулиной подозревают ее одноклассника Кирилла Юрчикова.

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