В Татарстане членами участковых избиркомов являются более тысячи медработников

Членами участковых избирательных комиссий в Татарстане являются более тысячи медицинских работников. Об этом на брифинге в информационном центре «Точка выбора» сообщил председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.
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