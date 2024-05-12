Под старость лет узнала, что неправильно варила картошку. Сосед-белорус открыл мне глаза

Что может быть проще, чем отварить пару картофелин, добавить к ним маслица и ядреного лучку, пышную котлетку или пару упругих помидорок! Особенно если эта картошечка — своя собственная, выращенная с заботой и трудами.
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