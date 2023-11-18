Зависимость от мессенджеров, как бороться с напастью десятилетия

Те времена, когда телефон был нам нужен только для бесед, давно уже остались в прошлом. Наступила эра смартфонов — гаджетов, которые позволяют не только разговаривать, но и отправлять друг другу что угодно.
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