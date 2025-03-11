В Погребках Курской области, где убили мирных жителей, стояла 95-я бригада ВСУ

95-я отдельная десантно-штурмовая бригада (ОДШБр) Вооруженных сил Украины (ВСУ) действовала в населенном пункте Погребки Курской области, который был освобожден российскими военными в феврале, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.