Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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В Погребках Курской области, где убили мирных жителей, стояла 95-я бригада ВСУ

В Погребках Курской области, где убили мирных жителей, стояла 95-я бригада ВСУ

95-я отдельная десантно-штурмовая бригада (ОДШБр) Вооруженных сил Украины (ВСУ) действовала в населенном пункте Погребки Курской области, который был освобожден российскими военными в феврале, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

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