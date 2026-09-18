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Daily Moscow

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У «Новослободской» появился сквозной маршрут между Селезневской улицей и Весковским переулком

У «Новослободской» появился сквозной маршрут между Селезневской улицей и Весковским переулком

Для автомобилистов у станции метро «Новослободская» появился сквозной проезд между Селезневской улицей и Весковским переулком через Долгоруковскую улицу.

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