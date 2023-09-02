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Какой церковный праздник отмечают православные 3 сентября 2023 года

Какой церковный праздник отмечают православные 3 сентября 2023 года

Какой церковный праздник отмечают православные 3 сентября 2023 года Татьяна ОрлонскаяНа календаре воскресенье, 3 сентября, 246-й день 2023 года по григорианскому календарю.

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