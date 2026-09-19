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Энциклопедия географа

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Как я открыла для себя отдых без алкоголя: лучшие страны и занятия для трезвых путешествий

Как я открыла для себя отдых без алкоголя: лучшие страны и занятия для трезвых путешествий

Признаюсь честно: долгое время я была уверена, что отпуск без бокала вина за ужином или коктейля на закате — это какая-то неполноценная версия путешествия.

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