Боец ВС России Жека — о боях с ВСУ в Орехове: у них нет артиллерии

Оператор ударных дронов 270-го полка 42-й гвардейской дивизии с позывным Жека рассказал военному корреспонденту RT Владу Андрице, что у ВСУ уже нет артиллерии и не хватает живой силы в районе Орехова.
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