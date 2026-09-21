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Боец ВС России Жека — о боях с ВСУ в Орехове: у них нет артиллерии

Боец ВС России Жека — о боях с ВСУ в Орехове: у них нет артиллерии

Оператор ударных дронов 270-го полка 42-й гвардейской дивизии с позывным Жека рассказал военному корреспонденту RT Владу Андрице, что у ВСУ уже нет артиллерии и не хватает живой силы в районе Орехова.

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