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На СВО украинский беспилотник впервые подбит управляемой авиаракетой

Благодаря тандемной боевой части ракета «Вихрь» производства концерн «Калашников» способна уничтожить практически любой западный танк, а теперь стали ясны ее возможности в отношении малых и к тому же воздушных целейt.

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