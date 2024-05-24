В Мордовии избрана мера пресечения в виде заключения под стражу причастному к покушению на мошенничество в сфере страхования на общую сумму около 2,5 млн рублей

По ходатайству следователя следственной части Следственного управления МВД по Республике Мордовия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении 46-летнего исполняющего обязанности директора муниципального предприятия, деятельность которого связана с чисткой и уборкой городских территорий, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.