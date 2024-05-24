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Закон, порядок, государство

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В Мордовии избрана мера пресечения в виде заключения под стражу причастному к покушению на мошенничество в сфере страхования на общую сумму около 2,5 млн рублей

В Мордовии избрана мера пресечения в виде заключения под стражу причастному к покушению на мошенничество в сфере страхования на общую сумму около 2,5 млн рублей

По ходатайству следователя следственной части Следственного управления МВД по Республике Мордовия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении 46-летнего исполняющего обязанности директора муниципального предприятия, деятельность которого связана с чисткой и уборкой городских территорий, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.

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