Булочки к завтраку: 5 любимых рецептов. Быстрое приготовление без сложного замеса. Тебе понравится идея с начинками.

Мягкие, воздушные, пористо-тягучие с манящим ароматом ванили… Что может олицетворять уют больше, чем свежие булочки, пышущие жаром?! Мы собрали лучшие рецепты булочек быстрого приготовления, чтобы даже самая занятая хозяйка могла найти время на домашнюю выпечку.
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