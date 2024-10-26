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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Барселона» при Флике выиграла 10 из 11 матчей в Ла Лиге и забила 37 голов

В 11-м туре команда Ханси Флика разгромила «Реал» – 4:0. Теперь у нее 37 забитых и 10 пропущенных мячей.

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