Полиция задержала жителя Кудрово, столкнувшего мужчину с парапета подземного перехода метро

Инцидент произошёл на станции «Лиговский проспект» В ночь на 17 августа в полицию Центрального района поступило сообщение о том, что на станции «Лиговский проспект» с парапета подземного перехода упал мужчина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии